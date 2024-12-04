«Где он?»: Ван дер Ваарт не считает Холанна форвардом мирового класса

Известный в прошлом футболист Рафаэль ван дер Ваарт высказался о форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне. Нидерландец преуменьшил уровень норвежца, хоть он и забивает много голов.

«Я вижу в Холанне обычного игрока. С точки зрения техники он недостаточно хорош. Он может обходиться без этого качества, когда «Сити» в форме, но не тогда, когда они испытывают трудности.

Я думаю, что Холанну не хватает чего-то, что есть у больших, лучших нападающих. Меня могут критиковать за это мнение, но я не ставлю Холанна в один ряд с топ-форвардами, с которыми я играл, например, с Рудом ван Нистелроем. «Манчестер Сити» сейчас нужен Холанн, но где он? Вот почему он не входит в число нападающих мирового класса», - сказал ван дер Ваарт в программе The LineUp.