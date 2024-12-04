Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Где он?»: Ван дер Ваарт не считает Холанна форвардом мирового класса

04 Декабря 2024 • 16:29 Комментировать (4)
Манчестер Сити
...
Ноттингем Форест
1 1.40 X 5.20 2 7.90
Через 5 ч. 12 мин.

Известный в прошлом футболист Рафаэль ван дер Ваарт высказался о форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне. Нидерландец преуменьшил уровень норвежца, хоть он и забивает много голов.

«Я вижу в Холанне обычного игрока. С точки зрения техники он недостаточно хорош. Он может обходиться без этого качества, когда «Сити» в форме, но не тогда, когда они испытывают трудности.

Я думаю, что Холанну не хватает чего-то, что есть у больших, лучших нападающих. Меня могут критиковать за это мнение, но я не ставлю Холанна в один ряд с топ-форвардами, с которыми я играл, например, с Рудом ван Нистелроем. «Манчестер Сити» сейчас нужен Холанн, но где он? Вот почему он не входит в число нападающих мирового класса», - сказал ван дер Ваарт в программе The LineUp.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рафаэль Ван Дер Ваарт Эрлинг Холанн ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Декабря
16:29
«Где он?»: Ван дер Ваарт не считает Холанна форвардом мирового класса 4
15:29
Гвардиола объяснил изменения в поведении 1
11:20
Гвардиола: «Я никогда не был спокойным»
09:30
Денис Попов: «Гвардиола сам себя мучает»
09:00
«Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест»: Какой стартовый состав выберет Гвардиола, чтобы не проиграть снова
08:18
Гвардиола прокомментировал худшую серию без побед в своей карьере
07:38
Гюндоган ответил, как относится к Гвардиоле
07:21
Гюндоган назвал главную причину кризиса «Манчестер Сити» 2
02:09
Манчестер Сити - Ноттингем Форест: где смотреть прямую трансляцию онлайн
03 Декабря
20:58
Звезда «Манчестер Сити» Фоден ответил критикам 2
19:01
Актуальный прогноз и ставка на матч Манчестер Сити — Ноттингем Форест АПЛ — 4 декабря 2024
18:56
Тренер «Ливерпуля» Слот остро пошутил над «Манчестер Сити»
17:37
Гвардиола получил вопрос о трансферах «Манчестер Сити»
16:30
Гвардиола назвал основного вратаря «Манчестер Сити»
16:25
Гвардиола: «Стоунс не близок к возвращению»
16:17
Гвардиола: «Я не жалею себя»
16:13
Гвардиола ответил, остаются ли у «Манчестер Сити» шансы на титул АПЛ
11:59
Ставка и прогноз на точный счёт матча Манчестер Сити – Ноттингем Форест АПЛ — 4 декабря 2024
07:08
Калафьори и Зиркзее попали в символическую сборную лучших игроков Серии А прошлого сезона
00:55
Рой Кин прокомментировал кризис «Манчестер Сити»
02 Декабря
21:52
Диаш: «Анализ матча с «Ливерпулем» максимально прост» 1
15:48
Гвардиола объяснил проблемы «Манчестер Сити»
10:23
«Манчестер Сити» показал худший результат среди всех команд АПЛ в последних четырёх турах 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Реклама, fon.bet
Комментарии (4) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ARTUR
04 Декабря 2024 в 16:52
Самое плохое то что в принципе какого то нового бомбического форвада то и нет ... Вини навенрное последний из латиносов который как то выстрелил после Роналдо , а потом пошли вот эти бей беги Криштиану , бейл вот этот лось бестолковый, левандовски.
Ответить
NOBODY
04 Декабря 2024 в 16:56
Бейлу все прощается за его гол через себя в финале ЛЧ ))
Ответить
ARTUR
04 Декабря 2024 в 17:00
а ха ха ха )) до сих пор помню его удивленную репу )) лучший фукс . Карриус в том матче был лучшим игроком Реала ))) мне кажется его потом в раздевалке отпи...ли ))))
Ответить
NOBODY
04 Декабря 2024 в 17:05
ну ляп с Бензема был конечно....но такой удар потянуть - вряд ли возможно....
Ответить
Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Салах: «Возможно, это был мой последний матч за «Ливерпуль» против «Манчестер Сити» Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый Де Брёйне готов перейти в испанский суперклуб Стало известно, почему Беллингем пробил пенальти вместо Мбаппе Касильяс – второй, Куртуа – четвёртый: назван лучший вратарь XXI века Фанаты «Аль-Насра» не понимают, где Роналду Гвардиола высказался о чемпионской гонке после поражения от «Ливерпуля» «Краснодар» сделал заявление после 0:3 от «Спартака» Анчелотти прокомментировал решение Мбаппе отдать пенальти Беллингему
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию
Спортивные новости
Экс-игрок «Сочи» рассказал, что может помешать Капризову стать лучшим бомбардиром в НХЛ Экс-игрок «Сочи» оценил игру «Вашингтона» без травмированного Овечкина «Металлург» сломил сопротивление «Торпедо» в матче КХЛ Кравцов: Думаю, Бивол поменяет тактику и предложит что-то новое Дрозд поделился ожиданиями от реванша между Биволом и Бетербиевым Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
04.12.24 в 22:30
Саутгемптон Саутгемптон
Челси Челси
6.00 4.20 1.49
Видео
04.12.24 в 22:30
Ньюкасл Ньюкасл
Ливерпуль Ливерпуль
3.75 3.60 1.91
Видео
04.12.24 в 22:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.20 6.20 13.00
Видео
04.12.24 в 22:30
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.18 3.30 3.25
Видео
04.12.24 в 23:15
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
1.56 4.20 5.20
Видео
04.12.24 в 23:15
Астон Вилла Астон Вилла
Брентфорд Брентфорд
1.61 3.85 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Декабря
16:40 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сделал предложение ван Дейку, дальше – Салах
16:35 · Англия. Премьер-лига
Ван дер Ваарт предположил, в чём проблема «Манчестер Сити»
16:29 · Англия. Премьер-лига
«Где он?»: Ван дер Ваарт не считает Холанна форвардом мирового класса 4
16:23 · Англия. Премьер-лига
Хаманн: «Не удивлюсь, если Салах окажется в «Баварии»
15:29 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола объяснил изменения в поведении 1
15:18 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ может произойти тренерская отставка 1
14:46 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил на острую шутку тренера «Ливерпуля» Слота 1
14:19 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» нашла замену Левандовски в «Ньюкасле»
14:18 · Англия. Премьер-лига
Леау дал ответ топ-клубу АПЛ
14:07 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: кто победит, где смотреть матч
13:28 · Англия. Премьер-лига
Титов назвал победителя матча «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»
13:16 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может побороться с «Реалом» за защитника
12:48 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» 5
12:22 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола запирается в офисе «Манчестер Сити» и не отвечает на звонки
11:20 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я никогда не был спокойным»
10:47 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о чемпионской гонке
10:38 · Англия. Премьер-лига
Кайседо лестно высказался о болельщиках «Челси»
10:27 · Англия. Премьер-лига
Бэйл назвал чемпиона АПЛ - это не «Манчестер Сити» 2
09:12 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Челси» Мудрик может перейти в испанский суперклуб 3
08:38 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о Моуринью
08:27 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нацелился на звезду Серии А
08:18 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал худшую серию без побед в своей карьере
07:38 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган ответил, как относится к Гвардиоле
07:21 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган назвал главную причину кризиса «Манчестер Сити» 2
06:53 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» установил ценник на хавбека, который интересен клубам АПЛ 1
Все новости