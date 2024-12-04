Хаманн: «Не удивлюсь, если Салах окажется в «Баварии»

Бывший футболист «Баварии» и «Ливерпуля» Дитмар Хаманн дал комментарий о звёздном форварде Мохамеде Салахе, чей действующий контракт на «Энфилде» рассчитан до конца сезона.

«Если «Ливерпуль» не предложит Салаху новый контракт, я не удивлюсь, если он окажется в «Баварии». На данный момент у них есть вингеры, но они не зажигают на поле. Так что я не удивлюсь, если «Бавария» захочет заполучить Салаха», - сказал Хаманн Genting Casino.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что 32-летний Салах недоволен тем, как «Ливерпуль» ведёт переговоры. Египтянин уже несколько раз публично заявлял, что ближе к уходу, чем к продлению контракта.