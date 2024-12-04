Гвардиола объяснил изменения в поведении

В последнее время Хосепа Гвардиолу очень часто можно заметить нервным в технической зоне. На выходных тренер «Манчестер Сити» на эмоциях даже показал жест фанатам «Ливерпуля». Теперь у Гвардиолы спросили, не потерял ли он хладнокровие, когда демонстрировал жест на «Энфилде».

«Я никогда не был хладнокровным. Знаете, почему я мог быть хладнокровным? Потому что я побеждал, мы побеждали. Люди, которые побеждают, такие хладнокровные, такие красивые, такие милые. Когда ты не побеждаешь, всё с точностью до наоборот», - сказал Гвардиола журналистам.

В среду «Манчестер Сити» проведёт домашний матч АПЛ против «Ноттингем Форест». В семи последних играх «горожане» один раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений.