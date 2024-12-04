В АПЛ может произойти тренерская отставка

Во вторник «Вест Хэм» потерпел поражение от «Лестера» со счётом 1:3. Как следствие, будущее главного тренера лондонской команды Хулена Лопетеги теперь висит на волоске. Как сообщает Sky Sports, часть совета директоров «молотобойцев» утратила веру в Лопетеги. В настоящий момент в клубе думают о том, стоит ли увольнять испанца.

На текущий момент «Вест Хэм» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайший матч чемпионата команда проведёт в понедельник, 9 декабря, - против «Вулверхэмптона» на своём поле.

Напомним, что Хулен Лопетеги возглавил «Вест Хэм» летом.