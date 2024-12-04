Гвардиола ответил на острую шутку тренера «Ливерпуля» Слота

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот накануне остро пошутил над «Манчестер Сити». Слот сказал, что Мохамед Салах может знать больше о 115 финансовых нарушениях «горожан», поэтому и говорит о возможном последнем своём матче против «Сити» в Премьер-лиге. Слот тем самым намекнул, что Салах может ожидать вылета «горожан» из топ-дивизиона по итогам разбирательства.

Хосепа Гвардиолу попросили прокомментировать слова Слота. Наставник «Манчестер Сити» не придал им серьёзного значения.

«Это шутка. Он же сказал, что это шутка, правильно? Так что это шутка», - сказал Гвардиола журналистам.

В воскресенье «Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» в АПЛ со счётом 0:2.