«Барселона» нашла замену Левандовски в «Ньюкасле»

Форвард «Ньюкасла» Александр Исак может вернуться в Испанию.

Как сообщает CaughtOffside, интерес к шведскому нападающему проявляет «Барселона». Руководство каталонского клуба рассчитывает предложить «Ньюкаслу» одного из своих футболистов и доплату и не сомневается, что с самим игроком удастся согласовать личные условия. Отмечается, что «сороки» не планируют расставаться со своим лидером и пойдут на такой шаг только в том случае, если поступит предложение, от которого будет невозможно отказаться.

25-летний Исак сыграл 13 матчей за «Ньюкасл» в нынешнем сезоне, забил пять голов и отдал две результативные передачи.