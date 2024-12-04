Леау дал ответ топ-клубу АПЛ

Вингер «Милана» Рафаэл Леау находится на радарах нескольких статусных клубов. Одним из таких клубов является «Арсенал». Как стало известно FootballTransfers, лондонский клуб связался с Леау по поводу возможного летнего трансфера. Это было не официальное предложение, а предварительный контакт. «Канониры» хотели выяснить, рассматривает ли португалец возможность перехода посреди сезона.

По данным источника, Леау дал понять, что полностью сосредоточен на сезоне с «Миланом» и не будет никуда уходить в январе. В следующий раз «Арсенал» может связаться с игроком уже летом.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 25-летнего Рафаэла Леау в 75 миллионов евро.