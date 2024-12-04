​«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: кто победит, где смотреть матч

Сегодня, 4 декабря 2024 года, в рамках 14-го тура чемпионата Англии по футболу между собой сыграют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

По мнению экспертов букмекерских контор «Арсенал» одержит победу в предстоящем матче с вероятностью в 68,9%. Победа же «Манчестер Юнайтед» возможна только с вероятностью в 11,5%, а вот ничейный исход встречи – 19,6%.

Прямая трансляция матча «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» состоится на нашем спортивном портале. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени.