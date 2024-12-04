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​«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: кто победит, где смотреть матч

04 Декабря 2024 • 14:07 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
1 1.45 X 4.90 2 7.20
Через 7 ч. 52 мин.

Сегодня, 4 декабря 2024 года, в рамках 14-го тура чемпионата Англии по футболу между собой сыграют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

По мнению экспертов букмекерских контор «Арсенал» одержит победу в предстоящем матче с вероятностью в 68,9%. Победа же «Манчестер Юнайтед» возможна только с вероятностью в 11,5%, а вот ничейный исход встречи – 19,6%.

Прямая трансляция матча «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» состоится на нашем спортивном портале. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон

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