«Манчестер Сити» столкнулся с кризисом, которого не знал давно. В семи последних матчах «горожане» один раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений. И хотя Хосеп Гвардиола раз за разом подчёркивает решимость в преодолении сложного периода, в клубе уже задумались о расставании с испанцем. Об этом на своих страницах рассказывает Fichajes.

По данным источника, «Манчестер Сити» уже рассматривает трёх кандидатов на пост главного тренера. В этом шорт-листе находятся Йоахим Лёв, Хави и Массимилиано Аллегри. Каждый из них в настоящий момент на имеет тренерской работы.

В среду «Манчестер Сити» сыграет в АПЛ против «Ноттингем Форест». Не пропустите текстовую трансляцию.