Титов назвал победителя матча «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов поделился прогнозом на поединок чемпионата Англии между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед».

«Арсенал» блестяще выглядит в последних матчах. Здесь никакого преимущества в классе у «МЮ» не будет. Надо будет терпеть, пахать в обороне. Поставлю на П1, но забьют обе», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Центральный матч 14-го тура Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 4 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени. В преддверии этой игры «канониры» занимают второе место в таблице, а «красные дьяволы» находятся на девятой строчке.