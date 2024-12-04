«Барселона» может побороться с «Реалом» за защитника

«Барселона» строит планы по усилению своего состава на трансферном рынке. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на CaughtOffside, каталонский клуб попытается составить «Реалу» конкуренцию в борьбе за защитника Диогу Далота, если португалец захочет уйти из «Манчестер Юнайтед».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что 25-летний Далот находится на радаре «Реала». Мадридцы якобы уже делали запрос по португальцу.

Диогу Далот в сезоне 2024/2025 провёл 21 официальный матч, в которых записал на свой счёт два голевых паса на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 40 миллионов евро.