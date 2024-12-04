Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен»

«Кто-то говорит, что у меня разногласия с де Брёйне. Они реально считают, что мне нравится играть без него? Конечно, зачем мне футболист, у которого лучшие игровые показатели в последней трети поля. Да, он мне не нужен. У нас проблемы после девяти лет вместе», - с иронией высказался испанец в интервью The Times.