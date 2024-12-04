Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий касательно новости о возможном конфликте с бельгийским полузащитником Кевином де Брёйне.
«Кто-то говорит, что у меня разногласия с де Брёйне. Они реально считают, что мне нравится играть без него? Конечно, зачем мне футболист, у которого лучшие игровые показатели в последней трети поля. Да, он мне не нужен. У нас проблемы после девяти лет вместе», - с иронией высказался испанец в интервью The Times.
В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 33-летний полузащитник провел семь поединков, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.
Хотя может он слишком поверили в свое превосходство и началась мания величия, а холодный душ от Реала в ЛЧ спустил их на землю, и они до сих пор не придут в себя.