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Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен»

04 Декабря 2024 • 12:48 Комментировать (4)

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий касательно новости о возможном конфликте с бельгийским полузащитником Кевином де Брёйне.

«Кто-то говорит, что у меня разногласия с де Брёйне. Они реально считают, что мне нравится играть без него? Конечно, зачем мне футболист, у которого лучшие игровые показатели в последней трети поля. Да, он мне не нужен. У нас проблемы после девяти лет вместе», - с иронией высказался испанец в интервью The Times.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 33-летний полузащитник провел семь поединков, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кевин де Брёйне ещё теги
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Комментарии (4) Все комментарии
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Minu arust 15
04 Декабря 2024 в 13:28
Если ему Де Брейне не нравится, давайте его в Зенит, там он точно пригодится :-)
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ARTUR
04 Декабря 2024 в 12:56
КДБ если и не сдал по игре , то точно мотивацию потерял , может быть это связано с тем что его как то задвинули в тень , ведь постоянно похвалы раздавали только бестолковому лосю , может команда хочет показать Пепу с лосем вдовоем без остальных они оба ничего не стоят , я как то не припомню что бы команда сметала всех а потом в одночасье вдруг все куда то пропало , попахивает бунтом..
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Minu arust 15
04 Декабря 2024 в 13:26
А что, вполне возможно. 2 года назад была сильнейшая команда планеты, выше всех остальных на голову, и довольно-таки быстро сдулись...

Хотя может он слишком поверили в свое превосходство и началась мания величия, а холодный душ от Реала в ЛЧ спустил их на землю, и они до сих пор не придут в себя.
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su.
04 Декабря 2024 в 13:39
Холодный душ от Реала?Весь мир видел как Реал автобусом по полю катался и довёл игру до серии пенальти)
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