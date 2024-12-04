Гвардиола запирается в офисе «Манчестер Сити» и не отвечает на звонки

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не отвечает на телефонные звонки и запирается в офисе на тренировочной базе «горожан». Об этом рапортуют журналисты The Athletic.

Напомним, что команда из Манчестера проводит провальный отрезок сезона. В последних семи поединках «горожане» потерпели шесть поражений и один раз сыграли вничью. В последнем матче чемпионата Англии команда Гвардиолы на выезде потерпела поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:2.

По итогам 13 туров Премьер-лиги «горожане» набрали 23 очка и занимают четвертую строчку в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Гвардиолы сыграют на выезде с «Ноттингем Форест».