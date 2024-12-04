Гвардиола: «Я никогда не был спокойным»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил своё поведение во время матча с «Ливерпулем» (0:2).

«Я потерял контроль над собой? Я никогда не был спокойным. Знаете, почему я мог им быть? Потому что побеждал, мы побеждали. Выигрывающие люди такие спокойные, добрые, классные. Когда ты не побеждаешь, то всё совсем не так», – приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что «Манчестер Сити» под руководством испанского специалиста проиграл последние четыре матча в Английской премьер-лиге и опустился на пятое место, а отставание от лидера составляет уже 11 зачётных баллов.