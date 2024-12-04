Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о чемпионской гонке

«Не хочу подобным образом оценивать ситуацию. У нас впереди тяжелая неделя. Против «Реала» и «Сити» было тяжело, но встреча с «Ньюкаслом» тоже будет не из простых. Тем более, сейчас лишь середина сезона. Но стоит признать, что мы успешно прошли стартовый отрезок», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба мерсисайдского гранда.