Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о чемпионской гонке

Наставник «Ливерпуля» Арне Слот поделился мыслями о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.
«Не хочу подобным образом оценивать ситуацию. У нас впереди тяжелая неделя. Против «Реала» и «Сити» было тяжело, но встреча с «Ньюкаслом» тоже будет не из простых. Тем более, сейчас лишь середина сезона. Но стоит признать, что мы успешно прошли стартовый отрезок», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба мерсисайдского гранда.
По итогам 13 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» располагается на первой строчке. Подопечные Слота отстают от идущего вторым лондонского «Арсенала» на девять баллов.
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