Полузащитник Мойсес Кайседо лестно высказался о болельщиках «Челси».

«Любовь фанатов «Челси» – это мечта, ставшая реальностью. Это просто невероятное чувство. Иногда я иду домой и просто улыбаюсь. Любой молодой игрок хочет этого, и вот в один момент вы выходите на «Стэмфорд Бридж» при своих болельщиках и побеждаете, принося при этом пользу команде – это просто потрясающе», – сказал Кайседо.

23-летний эквадорец сыграл 13 матчей за «Челси» в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги, забил один гол и отметился двумя результативными передачами. Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.