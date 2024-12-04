Бэйл назвал чемпиона АПЛ - это не «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник сборной Уэльса, «Тоттенхэма» и мадридского «Реала» Гарет Бэйл сделал прогноз на исход чемпионской гонки в Английской премьер-лиге.

По мнению валлийца, чемпионом АПЛ в сезоне-2024/2025 станет «Ливерпуль», а больше всех голов в чемпионате забьет норвежский центрфорвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн.

По итогам 13 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 34 балла и лидирует в турнирной таблице. Подопечные Арне Слота опережают идущий вторым лондонский «Арсенал» на девять очков.

Холанн лидирует в бомбардирской гонке чемпионата страны. На счету скандинава 12 забитых мячей.