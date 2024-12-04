Игрок «Челси» Мудрик может перейти в испанский суперклуб

Атакующий полузащитник Михаил Мудрик, играющий в чемпионате Англии за лондонский «Челси», может сменить клубную прописку в январское трансферное окно.

Согласно сведениям Caught Offside, заинтересованность в переходе игрока проявляет каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» готовы взять Мудрика в аренду до завершения сезона. В «Челси» готовы рассмотреть подобный вариант трудоустройства игрока.

Напомним, что Михаил пополнил ряды лондонского коллектива в январе прошлого года, перебравшись из «Шахтёра». В нынешнем сезоне украинец провел 16 поединков за «пенсионеров», отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.