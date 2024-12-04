Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века

Журналисты Talksport представили рейтинг лучших игроков XXI века. Первую строчку в нем занял аргентинский нападающий Лионель Месси. На второй позиции расположился звездный португальский центрфорвард Криштиану Роналду. Топ-3 замкнул бразильский полузащитник Роналдиньо.

Четвертое место занял французский хавбек Зинедин Зидан, а пятым стал испанец Андрес Иньеста. Далее в топ-10 игроки расположились в следующем порядке: Хави Эрнандес, Тьерри Анри, Кака, Луис Суарес и Дани Алвес.

Добавим, что бразилец Роналдо стал 17-м, а француз Килиан Мбаппе – 23-м.

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