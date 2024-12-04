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Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о Моуринью

04 Декабря 2024 • 08:38 Комментировать

Испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на сравнения с португальским специалистом Жозе Моуринью, ныне занимающим пост главного тренера стамбульского «Фенербахче».

«Наверное, мы действительно чем-то похожи. Однако Моуринью выиграл три титула чемпиона АПЛ, а я – шесть», - передает слова испанца Guardian.

Напомним, что в последнем поединке «Манчестер Сити» на выезде уступил «Ливерпулю» со счетом 0:2. «Горожане» не могут одержать победу на протяжении семи матчей подряд.

После 13 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 23 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице.

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Жозе Моуринью Манчестер Сити Хосеп Гвардиола ещё теги
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