«Челси» нацелился на звезду Серии А

Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс попал в сферу интересов ещё одного гранда Английской премьер-лиги.

В числе претендентов на нидерландца уже фигурировали английские «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал», а также мадридский «Реал». Как сообщает Calciomercato, в борьбу за 26-летнего лидера «россонери» вступил «Челси». Подписать хавбека, впрочем, будет непросто, поскольку тот близок к продлению контракта с «Миланом», о чём недавно заявил сам.

Стоимость Тиджани Рейндерса оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро. Игрок записал на свой счёт семь голов и три ассиста в 18 матчах нынешней кампании.