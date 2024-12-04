Гвардиола прокомментировал худшую серию без побед в своей карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о безвыигрышной серии команды.

Действующие чемпионы не побеждают уже на протяжении семи матчей во всех турнирах. Последний на данный момент выигрыш датирован 26 октября – тогда удалось минимально одолеть «Саутгемптон», главного аутсайдера нынешнего розыгрыша Премьер-лиги. С тех пор «горожане» потерпели шесть поражений и однажды сыграли вничью.

«Это первый такой случай в моей карьере, но что я могу сделать? Я принимаю этот вызов, для меня это возможность доказать, что я могу помочь. Игроки знают, мы говорим об этом», – заявил Гвардиола в преддверии матча против «Ноттингем Форест», который состоится в среду.