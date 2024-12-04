Гюндоган ответил, как относится к Гвардиоле

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о взаимоотношениях с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

«Горожане» переживают, пожалуй, сложнейший этап за всё время работы испанского наставника в клубе – одна ничья и шесть поражений в последних семи матчах, пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«У нас с Гвардиолой крепкие отношения, мы очень ценим друг друга. Мы работаем вместе семь лет – скоро будет восемь. Было много взлётов, иногда случались падения, и всё это создало прочную связь между тренером и игроками. Это те моменты, которые вы никогда не переживёте снова», – рассказал в разговоре с пресс-службой «Манчестер Сити» Гюндоган.