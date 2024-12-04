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Гюндоган назвал главную причину кризиса «Манчестер Сити»

04 Декабря 2024 • 07:21 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Ноттингем Форест
1 1.40 X 5.20 2 7.90
Через 14 ч. 23 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился мнением о проблемах команды.

«Горожане» не знают побед уже в семи подряд матчах всех турниров – в шести случаях коллектив Хосепа Гвардиолы потерпел поражение. Неудачей завершился и недавний ключевой поединок Премьер-лиги с «Ливерпулем» – 0:2.

«Сейчас для нас важно держаться вместе. В конце концов, это не вопрос нехватки качества. За последние несколько лет мы доказали, что наша команда полна качественных футболистов. Думаю, огромную роль здесь играет моральная составляющая. Как только будет создана позитивная энергетика, дела снова пойдут лучше – в этом можно не сомневаться», – передаёт City Report слова Гюндогана.

В среду «Манчестер Сити» сыграет на своём поле против «Ноттингем Форест».

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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Отец Иппатий
04 Декабря 2024 в 08:00
А может пора гнать в шею наставника?
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