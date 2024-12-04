«Ювентус» установил ценник на хавбека, который интересен клубам АПЛ

В «Ювентусе» определились с ценником полузащитника Николо Фаджоли.

23-летний футболист нечасто попадает в стартовый состав при нынешнем главном тренере «бьянконери» Тьяго Мотте. Клуб рассмотрит предложения по игроку в январе, если таковые появятся. Согласно данным журналиста Николо Скиры, «Ювентус» открыт к продаже итальянца за 25 млн евро.

На счету Николо Фаджоли одна результативная передача в 15 матчах нынешней кампании за туринцев. Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны неназванных клубов Английской премьер-лиги – они запрашивали информацию об условиях потенциальной сделки.