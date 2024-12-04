Аморим призвал болельщиков «Манчестер Юнайтед» готовиться к трудностям

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим призывает реалистично оценивать положение дел в клубе.

В трёх первых матчах при португальце «красные дьяволы» одержали две победы. Особенно ярким получился дебют наставника в Премьер-лиге на «Олд Траффорд»: команда разгромила «Эвертон», забив четыре безответных мяча.

«Я хотел бы говорить о другом, но вынужден повторять – трудности впереди. У нас будут непростые моменты. Я знаю это, потому что знаю футбол. Я понимаю разницу между командами», – заявил Аморим на пресс-конференции накануне поединка с «Арсеналом», который пройдёт в Лондоне в среду.

Встреча «Арсенала» с «Манчестер Юнайтед» стартует в 23:15 по московскому времени.