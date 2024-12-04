Гвардиола объяснил, почему показал шесть пальцев болельщикам «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своём жесте из недавнего матча с «Ливерпулем».

«Красные» уверенно переиграли «горожан» в воскресном поединке, забив два безответных мяча. По ходу провальной для гостей встречи болельщики скандировали «тебя уволят утром», обращаясь к Гвардиоле. Испанский наставник показал трибунам шесть пальцев, указывая на шесть чемпионств «Сити» за время его работы в Англии.

«Почему я это сделал? Чтобы наши болельщики помнили, что мы намного, намного лучше, чем о нас думают люди. Мы достигли экстраординарных высот. На первый взгляд всё может выглядеть иначе, но у нас невероятный клуб», – приводит City Report слова Гвардиолы.