Аморим считает, что работать в «Манчестер Юнайтед» труднее, чем в «Арсенале»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о положении Микеля Артеты в «Арсенале».

Испанец возглавил «канониров» в конце 2019 года. Первое время лондонцы показывали не лучшие результаты, однако наставник избежал увольнения и впоследствии смог добиться успеха.

«Иногда тренеров судят по трофеям, но я считаю, что Артета проделал потрясающую работу. Он преобразил команду.

Вера «Арсенала» в Артету? Будем честны, в «Манчестер Юнайтед» всё немного иначе. Вы, ребята, уделяете нам так много внимания, поэтому здесь с этим может быть труднее», – заявил Аморим на пресс-конференции в преддверии матча с «Арсеналом», который состоится в среду.