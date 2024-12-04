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Аморим считает, что работать в «Манчестер Юнайтед» труднее, чем в «Арсенале»

04 Декабря 2024 • 01:56 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
1 1.45 X 4.90 2 7.20
Через 20 ч. 6 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о положении Микеля Артеты в «Арсенале».

Испанец возглавил «канониров» в конце 2019 года. Первое время лондонцы показывали не лучшие результаты, однако наставник избежал увольнения и впоследствии смог добиться успеха.

«Иногда тренеров судят по трофеям, но я считаю, что Артета проделал потрясающую работу. Он преобразил команду.

Вера «Арсенала» в Артету? Будем честны, в «Манчестер Юнайтед» всё немного иначе. Вы, ребята, уделяете нам так много внимания, поэтому здесь с этим может быть труднее», – заявил Аморим на пресс-конференции в преддверии матча с «Арсеналом», который состоится в среду.

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Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Микель Артета Рубен Аморим ещё теги

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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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