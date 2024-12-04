Хавбек «Атлетика» Бильбао Ойян Сансет стал трансферной целью «Ливерпуля».

Информация об интересе «красных» к 24-летнему футболисту уже появлялась чуть раньше, также претендентом на него назывался «Манчестер Сити». Согласно сведениям Transfer News Live, ссылающегося на Fichajes, «Ливерпуль» готов выложить за Сансета требуемые 80 млн евро – такова сумма отступных, прописанная в контракте полузащитника с «Атлетиком».

Ойян Сансет стал автором восьми результативных передач в 15 матчах нынешней кампании за баскский коллектив. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 40 млн евро.