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Ван Нистелрой в первом же матче в «Лестере» увёл команду от зоны вылета

04 Декабря 2024 • 01:15 Комментировать
Лестер
3:1
Вест Хэм
окончен

Известный в прошлом футболист Руд ван Нистелрой после успешного отрезка «и.о.» в «МЮ» отлично дебютировал и в «Лестере», который сегодня мог оказаться всего в очке над зоной вылета. «Лисы» играли дома против ещё одного в недавнем прошлом сильного коллектива, «Вест Хэма» и победили. При этом «молотобойцы» всё время атаковали и били, били.

Уже на второй минуте потенциально хорошая атака завершилась ударом Джейми Варди, но лайнсмен поднял флажок (вне игры), но ВАР отменил его решение и засчитал гол - 1:0. Борьба, борьба и редкие полуопасные удары. На 61-й минуте «лисы» здорово сыграли командно, в итоге Билаль эль-Ханнус поразил цель - 2:0. Под конец игры Патсон Дака не смог пробить вратаря, а Бобби Рид отлично справился на добивании, но здесь гол отменен - вне игры. На 90-й минуте еще по голу. Патсон Дака с паса Виктора Кристиансена сделал счет разгромным, а Никлас Фюллькруг ударом головой забил гол престижа - 3:1.

«Лестер» взмыл сразу на 15-е место, соперник рядом, имея в активе на два очка больше.

Протокол игры  
Лестер3:1Вест Хэм
(1:0) Варди Джейми2'  
(2:0) Эль-Ханнус Билаль61'  
  90'Фюллькруг Никлас (3:1)
(3:0) Дака Патсон90'  
Хермансен МадсДжастин ДжеймсКоуди КонорВестергор Янник 60' (Дака Патсон ( 60') Кристиансен ВикторНдиди УилфредСумаре Бубакари  22'Макатир Кейси 74' (Мавидиди Стефи ( 74') Буонанотте Факундо 90' (Айю Джордан ( 90') Эль-Ханнус Билаль 74' (Рид Бобби ( 74') Варди Джейми  37' 60' (Фас Ваут ( 60')
Запасные: Скипп ОливерОколи МемеТомас ЛюкУорд Дэнни II
Фабьянски ЛукашЦоуфал Владимир  45' 62' (Пакета Лукас ( 62') Мавропанос КонстантиносКилман МаксУан-Биссака АаронАльварес Эдсон  76'Соучек Томаш 62' (Антонио Майкл ( 62') Боуэн ДжарродСолер Карлос 62' (Эмерсон Палмиери ( 62') Кудус Мохаммед 79' (Фюллькруг Никлас ( 79') Ингс Дэнни 46' (Саммервилл Крисенсио ( 46')
Запасные: Гидо РодригесГильерме ЛуисКейси КэланФодеринхэм Уэсли
03 декабря. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
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Лестер Вест Хэм Руд Ван Нистелрой ещё теги

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