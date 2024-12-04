Ван Нистелрой в первом же матче в «Лестере» увёл команду от зоны вылета

Известный в прошлом футболист Руд ван Нистелрой после успешного отрезка «и.о.» в «МЮ» отлично дебютировал и в «Лестере», который сегодня мог оказаться всего в очке над зоной вылета. «Лисы» играли дома против ещё одного в недавнем прошлом сильного коллектива, «Вест Хэма» и победили. При этом «молотобойцы» всё время атаковали и били, били.

Уже на второй минуте потенциально хорошая атака завершилась ударом Джейми Варди, но лайнсмен поднял флажок (вне игры), но ВАР отменил его решение и засчитал гол - 1:0. Борьба, борьба и редкие полуопасные удары. На 61-й минуте «лисы» здорово сыграли командно, в итоге Билаль эль-Ханнус поразил цель - 2:0. Под конец игры Патсон Дака не смог пробить вратаря, а Бобби Рид отлично справился на добивании, но здесь гол отменен - вне игры. На 90-й минуте еще по голу. Патсон Дака с паса Виктора Кристиансена сделал счет разгромным, а Никлас Фюллькруг ударом головой забил гол престижа - 3:1.

«Лестер» взмыл сразу на 15-е место, соперник рядом, имея в активе на два очка больше.