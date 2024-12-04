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«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: Возможные стартовые составы от Артеты и Аморима

04 Декабря 2024 • 10:00 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
1 1.45 X 4.90 2 7.20
Через 12 ч. 1 мин.

В центральном матче 14-го тура чемпионата Англии лондонский «Арсенал» примет «Манчестер Юнайтед». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет вероятные стартовые составы команд на этот матч.

«Арсенал»: Райя (вр), Калафьори, Габриэль дос Сантос, Салиба, Тимбер, Райс, Парти, Эдегор, Троссар, Хаверц, Сака.

«Манчестер Юнайтед»: Онана (вр), Далот, Магуайр, де Лигт, Мазрауи, Диалло, Каземиро, Угарте, Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Хёйлунн.

У «Арсенала» травмированы Бен Уайт, Такэхиро Томиясу; под вопросом Габриэль дос Сантос, Микель Мерино, Томас Парти.

У «МЮ» травмированы либо под вопросом Виктор Линделоф, Джонни Эванс, Лени Йоро. В стане «красных дьяволов» дисквалифицированы Лисандро Мартинес и Кобби Майну.

В 13-м туре чемпионата Англии «Арсенал» разгромил «Вест Хэм» (5:2), а «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон» (4:0). В турнирной таблице «канониры» опережают «красных дьяволов» на шесть очков.

Матч между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 4 декабря, на «Эмирейтс». Начало – в 23:15 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт по этой ссылке.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон

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