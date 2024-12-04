Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о кризисе «Манчестер Сити», не побеждающего уже семь матчей кряду.

- Гвардиола в «Манчестер Сити» исчерпал себя. Какой бы хороший тренер ни был, какая бы сильная команда ни была, всё равно есть какой-то определённый ресурс, который со временем вырабатывается. Когда уже нечем топить, как говорится, когда команда как выжатый лимон, когда все друг от друга устали, пора сменить обстановку.

У машины рано или поздно двигатель ломается – приходится делать капитальный ремонт. Чем лучше автомобиль и чем мощнее двигатель, тем дольше ты проедешь, но не вечно будешь ехать. Банальное сравнение, но чтоб понятнее.

Здесь ничего страшного нет. На мой взгляд, Гвардиола сейчас сам себя мучает, и ему стоило спокойно уйти в нужное время, как уходил Клопп из «Ливерпуля», Зидан из «Реала». А после отдыха – вернуться с новыми силами. Не исключено, что в тот же самый клуб. Или в любой другой, – сказал Попов.

Сегодня, 4 декабря, «Манчестер Сити» сыграет в АПЛ против «Ноттингем Форест».