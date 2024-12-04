«Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест»: Какой стартовый состав выберет Гвардиола, чтобы не проиграть снова

В четырнадцатом туре Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет в родных стенах против «Ноттингем Форест». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на этот матч.

«Манчестер Сити»: Эдерсон (вр), Гвардиол, Аканджи, Диаш, Рико Льюис, Гюндоган, Бернарду Силва, Грилиш, О’Райли, Савио, Холанн.

«Ноттингем Форест»: Селс (вр), Алекс Морено, Мурильо, Миленкович, Эйна, Уорд-Праус, Йейтс, Николас Домингес, Гиббс-Уайт, Эллиот, Вуд.

В лазарете «Манчестер Сити» находятся Родри Эрнандес, Матео Ковачич, Оскар Бобб; под вопросом Джон Стоунс. В стане «Ноттингем Форест» травмированы Данило и Ибрахим Сангаре.

В предыдущем туре АПЛ «Ноттингем Форест» одержал минимальную победу над «Ипсвичем» (1:0), а «Манчестер Сити» потерпел поражение от «Ливерпуля» (0:2).

Команда Хосепа Гвардиолы имеет серию из семи официальных матчей без выигрышей, в шести из которых «небесно-голубые» уступили. Впрочем, в таблице АПЛ «Ман Сити» опережает «Ноттингем Форест» на одно очко.

Матч «Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест» пройдёт сегодня, 4 декабря, на «Этихаде». Стартовый свисток – в 22:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет проведена здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов