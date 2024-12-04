Стало известно, в какой топ-клуб хочет перейти игрок «Боруссии» Мален

Вингер дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален надеется попробовать силы в составе европейского гранда.

Как сообщалось ранее, «шмели» готовы продать нидерландца в январе за 25-30 млн евро. По информации из обновлённого отчёта того же источника, Мален хотел бы перебраться в топ-клуб – например, в лондонский «Арсенал» или «Барселону». К слову, в своё время игрок выступал в молодёжной команде «канониров».

В числе претендентов на Дониэлла Малена прежде фигурировали чуть менее статусные клубы – «Эвертон», «Ноттингем Форест», «Брентфорд» и «Кристал Пэлас».

Контракт 25-летнего футболиста с «Боруссией» рассчитан до середины 2026 года.