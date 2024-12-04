«Кристал Пэлас» добыл победу над «Ипсвичем» в споре аутсайдеров

В стартовом матче 14-го тура Премьер-лиги Англии «Ипсвич» и «Кристал Пэлас» в равной борьбе оспаривали право покинуть зону вылета.
Возможно, по причине высокой цены результата, команды смогли создать по одному реально классному моменту. На 59-й минуте гости контратаковали, и Эберечи Эзе вывел Жана-Филиппа Матета на убойный удар - 0:1. У хозяев на 87-й минуте был шанс сравнять, когда Джейкоб Гривз головой направил мяч в штангу.
«Ипсвич» остается вторым с конца, соперник - 16-й.
Протокол игры
|59'Матета Жан-Филипп (0:1)
Мурич Ариянет•Кларк Гарри•О'Ши Дара• 21'Гривз Джейкоб• 78'Дэвис Лейф•Морси Сэм•Каюсте Йенс66' (Бродхед Нейтан (66') •Бёрнс Уэс66' (Чаплин Конор (66') •Хатчинсон Омари•Кларк Джек66' (Тейлор Джек (66') •Делап Лиам80' (Аль-Хамади Али (80')
Хендерсон Дин•Чалоба Трево81' (Ричардс Крис (81') •Лакруа Максанс•Гехи Марк•Муньос Даниэль•Митчелл Тайрик•Хьюз Уилл• 58'Дукуре Шейк 23'46' (Лерма Хефферсон (46') •Сарр Исмаила 90'90' (Нкетиа Эдди (90') •Эзе Эберечи76' (Девенни Джастин (76') •Матета Жан-Филипп 90'
03 декабря. Стадион "Портман Роад" (Ипсвич).
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