«Кристал Пэлас» добыл победу над «Ипсвичем» в споре аутсайдеров

В стартовом матче 14-го тура Премьер-лиги Англии «Ипсвич» и «Кристал Пэлас» в равной борьбе оспаривали право покинуть зону вылета.

Возможно, по причине высокой цены результата, команды смогли создать по одному реально классному моменту. На 59-й минуте гости контратаковали, и Эберечи Эзе вывел Жана-Филиппа Матета на убойный удар - 0:1. У хозяев на 87-й минуте был шанс сравнять, когда Джейкоб Гривз головой направил мяч в штангу.

«Ипсвич» остается вторым с конца, соперник - 16-й.