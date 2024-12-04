«Вест Хэм» отметился редким «достижением» в матче Премьер-лиги

«Лестер» вёл к перерыву в матче с «Вест Хэмом», несмотря на тотальное преимущество гостей по ударам.

«Лисы» вышли вперёд уже на 2-й минуте усилиями Джейми Варди. «Молотобойцы» нанесли 20 ударов по воротам до конца первого тайма, но отыграться так и не смогли. Согласно сведениям Opta, это лишь третий случай за всё время сбора данных (с сезона-2003/04), когда в поединке Премьер-лиги одна из команд нанесла 20 ударов к перерыву, ни разу не забив.

Любопытно, что во всех трёх случаях «обстреливали» ворота «Лестера»: впервые это произошло с «Ливерпулем» в декабре 2015 года, а в апреле 2023 года то же самое сделал «Кристал Пэлас».

Наблюдать за дальнейшими событиями матча «Лестер» – «Вест Хэм» можно на сайте LiveResult.ru в формате текстовой трансляции.