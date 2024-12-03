Стало известно, насколько серьёзна новая травма Шоу

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу получил очередную травму.

Как сообщалось ранее, 29-летний футболист не сможет принять участие в ближайшем матче Премьер-лиги против «Арсенала», который состоится в среду. По данным журналиста Самуэля Лакхёрста, англичанин пропустит несколько недель из-за нового мышечного повреждения. Игрок сталкивается с подобными проблемами на протяжении большей части карьеры.

Матч «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» стартует в 23:15 по московскому времени.

Люк Шоу успел провести всего три игры за «красных дьяволов» с момента возвращения в строй после прежней травмы.