Грилиш выбрал между Месси и Роналду

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал, кого из двух главных звёзд современного футбола оценивает выше.

Отвечая на вопрос о сильнейшем оппоненте за всю карьеру, англичанин назвал Лионеля Месси.

«Лучший футболист, против которого я когда-либо играл? Месси. Это был мой первый сезон в «Манчестер Сити», в то время он выступал в «ПСЖ». Было приятно просто находиться с ним на одном поле. Месси или Роналду? Месси», – заявил Грилиш в беседе с клубным каналом «Манчестер Сити».

Лионель Месси покинул ряды «ПСЖ» летом 2023 года, перебравшись в «Интер Майами». Аргентинец по сей день представляет цвета клуба МЛС.