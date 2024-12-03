Гехи не накажут за надпись об Иисусе на повязке

На выходных капитан «Кристал Пэлас» Марк Гехи сыграл с капитанской повязкой, на которой поверх надписи «Капитан» можно было заметить надпись, сделанную собственноручно. Гехи добавил фразу «Я люблю Иисуса».

Как сообщают британские СМИ, Футбольная ассоциация Англии не станет предъявлять Гехи обвинения. При этом с футболистом проведут беседу, чтобы донести до него правило о запрете любых религиозных надписей на форме.

На текущий момент «Кристал Пэлас» располагается на семнадцатой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Во вторник команда проведёт гостевой матч против «Ипсвича».