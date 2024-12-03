Шоу не сыграет с «Арсеналом»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу не отправился с командой в Лондон на матч против «Арсенала».

Как сообщает Amorim’s Reds, Шоу получил травму. Отмечается, защитник Нуссаир Мазрауи, который рисковал пропустить встречу, находится в общей группе.

Встреча между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 4-го декабря, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:15 по московскому времени.

29-летний Шоу сыграл лишь три матча за «манкунианцев» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Контракт англичанина с манчестерским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.