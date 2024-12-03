Звезда «Манчестер Сити» Фоден ответил критикам

«Манчестер Сити» переживает кризис. В семи последних матчах сезона команда Хосепа Гвардиолы добилась одной ничьей при шести поражениях. Атакующий полузащитник Фил Фоден сталкивается с критикой, ведь в этом сезоне он отметился лишь одним результативным действием в Премьер-лиге.

Вероятно, в попытке заставить критиков замолчать Фоден во вторник сделал публикацию в социальных сетях. Она представляет собой фотографию с трофеями, которые завоевал Фил в составе «Манчестер Сити».

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт уже в среду, 4 декабря, - против «Ноттингем Форест» на своём поле.