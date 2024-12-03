Артета: «Не могу вспомнить игрока, который вернулся после травмы как Эдегор»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил возвращение в состав Мартина Эдегора после травмы.

«Не могу сразу и вспомнить игрока, который так уверенно вернулся после травмы. Но меня это не удивляет, потому что я знаю, как он следит за собой и тренируется. Я видел, как выглядел Мартин за две недели до возвращения в общую группу – это было впечатляюще. Конечно, команда верит в него, это тоже влияет на ситуацию», – приводит слова Артерты пресс-служба лондонского клуба.

Завтра, 4-го декабря, «Арсенал» примет на своём поле «Манчестер Юнайтед» в рамках Английской премьер-лиги.