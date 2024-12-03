Эмери ответил на вопрос о состоянии Эмилиано Мартинеса

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери на вторничной пресс-конференции дал комментарий о травме вратаря Эмилиано Мартинеса. Судя по всему, аргентинец не имеет перелома пальца, о чём ранее написали некоторые источники.

«У него травма руки. У нас сегодня ещё будет тренировка, и я не знаю, как он будет себя чувствовать. Сможет ли Мартинес сыграть завтра, будет зависеть от сегодняшней тренировки», - сказал Эмери журналистам.

«Астон Вилла» сейчас располагается на 12-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В среду, 4 декабря, команда Унаи Эмери проведёт домашний матч чемпионата против «Брентфорда».