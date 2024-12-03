Артета оценил Жоржиньо

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о полузащитнике Жоржиньо, который в нынешнем сезоне получает не так много игрового времени. При этом на выходных Жоржиньо провёл на поле 90 минут в дерби против «Вест Хэма».

«Я всегда говорю, что главное качество Жоржиньо – это способность делать других игроков лучше. Я всегда говорил ему, что он должен быть готов, потому что придёт время, когда он нам понадобится. Он готовится на высшем уровне. Когда нам нужно, чтобы он сыграл, он готов. Когда я впервые увидел его в «Наполи», то точно понял, что он может стать тренером. У него есть эта воля», - сказал Артета журналистам.

В среду, 4 декабря, «Арсенал» сыграет в Премьер-лиге против «Манчестер Юнайтед».