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Диалло – об игре латералем: «Если надо, то могу быть и вратарём»

03 Декабря 2024 • 20:32 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
1 1.45 X 4.70 2 6.80
04.12 23:15

Вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло заявил, что комфортно чувствует себя на позиции латераля, на которой в последних матчах его использует Рубен Аморим.

«Нельзя зацикливаться только на одной позиции, иногда приходится играть в защите, иногда в нападении. Я готов приносить пользу команде на любой позиции. Для меня нет никаких проблем, если надо сыграть вингером, то сыграю, если надо выйти на позиции десятки, то выйду, могу играть хоть где. Как я сказал главному тренеру, если он видит меня в воротах, то я готов», - цитирует Диалло пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Завтра, 4-го декабря, «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Амад Диалло

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