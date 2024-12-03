Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета высказался о прогрессе Сака

03 Декабря 2024 • 20:24 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
1 1.45 X 4.70 2 6.80
04.12 23:15

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о прогрессе вингера Букайо Сака.

«Да, он прогрессирует с точки зрения статистики, это все замечают, но в команде всегда видят, что Сака становится лучше. Каждый год Букайо добавляет в свою игру что-то новое и выходит на новый уровень, но ему ещё есть куда расти. Сака окружают правильные футболисты, с которыми ему легче прогрессировать, но самое главное – это желание развиваться самого Букайо», - цитирует Артету пресс-служба «Арсенала».

Сака принял участие в 12 матчах «Арсенала» в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 10 голевых передач.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Букайо Сака ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Декабря
21:15
Магуайр надеется на продление контракта с «Манчестер Юнайтед»
21:13
Шоу не сыграет с «Арсеналом»
20:55
Артета: «Не могу вспомнить игрока, который вернулся после травмы как Эдегор»
20:39
Артета оценил Жоржиньо
20:32
Диалло – об игре латералем: «Если надо, то могу быть и вратарём»
20:24
Артета высказался о прогрессе Сака
19:30
Бесплатный прогноз и ставка на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед АПЛ — 4 декабря 2024
17:13
Артета высказался о кризисе «Манчестер Сити»
12:35
Ставка и прогноз на точный счёт матча Арсенал – Манчестер Юнайтед АПЛ — 4 декабря 2024
07:08
Калафьори и Зиркзее попали в символическую сборную лучших игроков Серии А прошлого сезона
01:56
Онана уверенно лидирует в АПЛ по важному показателю
01:14
Аморим оценил силу «Арсенала»
00:28
Аморим рассказал, чем его впечатлил Мазрауи
02 Декабря
23:26
«Манчестер Юнайтед» уже провёл переговоры с Дьёкерешем 1
23:09
Аморим поделился планом «Манчестер Юнайтед» на матч с «Арсеналом» 1
22:55
Аморим рассказал о состоянии Фернандеша, заменённого в матче с «Эвертоном»
22:44
В «Манчестер Юнайтед» готовы расстаться со сменщиком Онана
20:23
Зиркзее: «Тяжёлые времена создают сильных людей, а сильные люди»
16:14
Фото Фернандеша взволновало фанатов «Манчестер Юнайтед»
10:56
Аморим: «Диалло в очень хорошей форме»
00:28
Новый спортивный директор может привести в «Арсенал» звёздного форварда
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Салах: «Возможно, это был мой последний матч за «Ливерпуль» против «Манчестер Сити» Форвард «Краснодара» Кордоба резко высказался о «Спартаке» Стало известно, почему Беллингем пробил пенальти вместо Мбаппе Де Брёйне готов перейти в испанский суперклуб Гвардиола высказался о чемпионской гонке после поражения от «Ливерпуля» Стало известно, как игроки «Реала» относятся к Мбаппе Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый Флик – о поражении «Барселоны»: «Я уже говорил, что не собираюсь оправдываться» Анчелотти прокомментировал решение Мбаппе отдать пенальти Беллингему
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию Гвардиола завершил золотую гонку: «Ливерпуль» хлопнул «Манчестер Сити» и оторвался от него на 11 очков
Спортивные новости
Кравцов: Думаю, Бивол поменяет тактику и предложит что-то новое Дрозд поделился ожиданиями от реванша между Биволом и Бетербиевым Янчук высказался по поводу открытия корта во Франции в честь Медведева «Спартак» в результативном матче КХЛ по буллитам победил «Автомобилист» «Салават Юлаев» без проблем переиграл «Трактор» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
03.12.24 в 22:30
Ипсвич Ипсвич
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.90 3.30 2.36
Видео
03.12.24 в 23:15
Лестер Лестер
Вест Хэм Вест Хэм
2.80 3.40 2.41
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Декабря
21:15 · Англия. Премьер-лига
Магуайр надеется на продление контракта с «Манчестер Юнайтед»
21:13 · Англия. Премьер-лига
Шоу не сыграет с «Арсеналом»
20:58 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Манчестер Сити» Фоден ответил критикам
20:55 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Не могу вспомнить игрока, который вернулся после травмы как Эдегор»
20:44 · Англия. Премьер-лига
Эмери ответил на вопрос о состоянии Эмилиано Мартинеса
20:39 · Англия. Премьер-лига
Артета оценил Жоржиньо
20:32 · Англия. Премьер-лига
Диалло – об игре латералем: «Если надо, то могу быть и вратарём»
20:24 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о прогрессе Сака
20:16 · Англия. Премьер-лига
Аллегри может возглавить «Вест Хэм»
19:10 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл подозревает проблемы внутри «Манчестер Сити»
18:56 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Ливерпуля» Слот остро пошутил над «Манчестер Сити»
18:51 · Англия. Премьер-лига
Ван Нистелрой сделал признание по уходу из «Манчестер Юнайтед»
18:40 · Англия. Премьер-лига
Удар для «Астон Виллы»: У Эмилиано Мартинеса перелом
18:13 · Англия. Премьер-лига
Родри назвал игрока, которого привёл бы в «Манчестер Сити» 1
17:53 · Англия. Премьер-лига
«Реал» подпишет звезду «Ливерпуля» только при одном условии
17:45 · Англия. Премьер-лига
Артета оценил «Манчестер Юнайтед» Аморима
17:37 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола получил вопрос о трансферах «Манчестер Сити»
17:13 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о кризисе «Манчестер Сити»
17:08 · Англия. Премьер-лига
Мареска: «Я сказал владельцам, что «Челси» будет доминировать в английском футболе»
16:59 · Англия. Премьер-лига
Мареска: Мы не претендуем на титул АПЛ
16:47 · Англия. Премьер-лига
Президент «ПСЖ» ответил на слухи о Салахе
16:43 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ могут отменить правило, действующее больше 60 лет
16:30 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал основного вратаря «Манчестер Сити»
16:25 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Стоунс не близок к возвращению»
16:17 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Я не жалею себя»
Все новости