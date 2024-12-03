Артета высказался о прогрессе Сака

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о прогрессе вингера Букайо Сака.

«Да, он прогрессирует с точки зрения статистики, это все замечают, но в команде всегда видят, что Сака становится лучше. Каждый год Букайо добавляет в свою игру что-то новое и выходит на новый уровень, но ему ещё есть куда расти. Сака окружают правильные футболисты, с которыми ему легче прогрессировать, но самое главное – это желание развиваться самого Букайо», - цитирует Артету пресс-служба «Арсенала».

Сака принял участие в 12 матчах «Арсенала» в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги, забил 5 голов и отдал 10 голевых передач.