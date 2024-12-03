Аллегри может возглавить «Вест Хэм»

Экс-наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить английский клуб.

Как сообщает The Guardian, итальянский специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера «Вест Хэма», который уже в ближайшее время может уволить Хулена Лопетеги.

Аллегри является одним из самых успешных итальянский тренеров, в его активе шесть побед в Серии А и пять Кубков Италии.

«Вест Хэм» занимает 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, при этом подопечные Лопетеги тур назад переиграли в гостях «Ньюкасл» (2:0).

Сегодня, 3-го декабря, «Вест Хэм» в рамках 14-го тура чемпионата Англии сыграет на выезде против «Лестера».