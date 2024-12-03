Гари Невилл подозревает проблемы внутри «Манчестер Сити»

Известный в прошлом футболист Гари Невилл не понимает, почему полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне в матче с «Ливерпулем» провёл на поле только 12 минут.

«Ситуация с де Брёйне странная и необычная. Почему, вероятно, лучший игрок последних десяти лет АПЛ не вышел на поле? Мы знаем, что у него были травмы, но он лидер и авторитет, который уверен в себе и великолепен. В раздевалке определённо что-то происходит.

Что-то происходит, но Гвардиола полностью контролирует клуб. Он продлил контракт и, вероятно, ждёт трансферов зимой и летом. Он построил две невероятные команды, пока был в клубе. Теперь ему придётся построить ещё и третью», - сказал Невилл в своём подкасте.