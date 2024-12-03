Тренер «Ливерпуля» Слот остро пошутил над «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о словах Мохамеда Салаха. После победы над «Манчестер Сити» египтянин допустил, что это была его последняя игра в АПЛ против «горожан».

«Может быть, Мохамед знает больше о 115 нарушениях финансовых правил «Манчестер Сити», поэтому он не ожидает увидеть их в АПЛ в следующем сезоне. Я же ожидаю увидеть их в АПЛ. Мой ответ всегда один и тот же. Я здесь не для того, чтобы говорить о контракте Салаха. Возможно, я и так переборщил с шуткой, которую только что сказал. Это была шутка. Повторяю – шутка», - сказал Слот журналистам.

На выходных «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:0.