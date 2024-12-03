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Ван Нистелрой сделал признание по уходу из «Манчестер Юнайтед»

03 Декабря 2024 • 18:51 Комментировать
Лестер
...
Вест Хэм
1 2.85 X 3.55 2 2.45
Через 3 ч. 45 мин.

Главный тренер «Лестера» Руд ван Нистелрой признался, что ему было больно уходить из «Манчестер Юнайтед» несколько недель назад.

Ван Нистелрой был членом штаба Эрика тен Хага. Когда тренера уволили, Руд принял команду на временной основе. После этого Рубен Аморим не захотел включать ван Нистелроя в свой штаб.

«Когда я занял временную должность, я сказал, что остался, чтобы помочь «Юнайтед». Поэтому я был разочарован, очень разочарован. Мне было больно от того, что мне пришлось уйти. Но в то же время я подумал и могу сказать, что понимаю нового тренера. Я понимаю ситуацию», - сказал ван Нистелрой журналистам.

Ван Нистелрой написал прощальное письмо после ухода из «Манчестер Юнайтед»

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Лестер Манчестер Юнайтед Руд Ван Нистелрой ещё теги

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